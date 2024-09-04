النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفنى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للتعليم الفني للعام الدراسي 2024/ 2025م وذلك للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 م لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعى – زراعي – تجاري- فندقي) طبقا للكشوف المرفقة.

أوضح محافظ الشرقية، أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2024 / 2025 م جاء تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية الفنية بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

وكان المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم قد تقدم بمذكرة للعرض علي محافظ الشرقية تتضمن الاحتياج الفعلي لأعداد الطلاب بمدارس التعليم الثانوي الفني بنوعياته (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى) ، ليقرر المحافظ بالنزول بالحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الفني وصولاً لتحقيق الكثافات الطلابية المقررة.



تنسيق الثانوي الفني بالشرقية