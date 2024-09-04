المشدد 5 إلى 15 سنة لمتهمين قتلا شخصا فى مشاجرة بسيدى بشر بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة المتهم "ح.ا.ح" بالسجن المشدد 15 سنة وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، ومعاقبة المتهم "م.م.م" بالسجن المشدد 5 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة لاتهامهم فى قتل المجنى عليه "م.ع.ع".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8751 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضبط قسم شرطة المنتزة اول يفيد بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه مما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات أنه حال سير المجني عليه "م.ع.ع" بالطريق العام بمنطقة سيدي بشر، استوقفه كل من " ح.ا.ح" و"م.م.م" ودار بينهم حوار وتطور بعد ذلك إلى مشاده كلامية على إثرها نشبت بينهم مشاجرة فقام المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض مطواة وتعدى على المجنى عليه بطعنه واحدة استقرت بالرقبة، ثم أتبعه المتهم الثاني بالتعدي عليه باستخدام لوحي خشبي تصادف تواجده بالطريق العام، مما أسقط المجني عليه أرضا، وأسرع المتهمان بالفرار، وبتكثيف الإجراءات تم ضبطها والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.