المباحث تستمع لأقوال شهود العيان وفحص الكاميرات بعقار مدينة نصر المنهار

كتب عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان وقاطنى العقار المصابين وفحص كاميرات المراقبة فى مسرح العقار المنكوب بمدينة نصر لجمع المعلومات اللازمة حول الواقعة وكشف تفاصيلها بالكامل.



وكشفت التحريات الأولية إلى أن سبب انهيار العقار وجود أعمال تشطيبات بالدور الأرضى، والعقار صادر له ترخيص عام 1972، ثم تم زيادة دور بترخيص عام 1978 .

وشكلت الأجهزة المعنية لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لموقع انهيار منزل بمدينة نصر وفحصهم تحسبا لوجود أى شروخ أو تأثرهم نتيجة لانهيار العقار .



ويكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض على مقاول وصاحب عقار مدينة نصر المنهار عقب انهيار العقار لاستجوابهم والتحقيق معهم فى الواقعة.



ويستكمل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، البحث عن 3 ضحايا أسفل عقار مدينة نصر المنهار لاستخراجهم وسط تمركز سيارات الاسعاف بموقع الحادث.



كان انهار عقار مكون من 6 طوابق بمدينة نصر فى القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وبصحبتهم الأوناش لرفع حطام العقار والبحث عن مفقودين من عدمه.

تلقت غرفة النجدة فى القاهرة بلاغا بـ انهيار عقار بمدينة نصر، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة الأولية أن عقار مكون من 6 طوابق تعرض للانهيار، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية لإزالة ورفع الأنقاض، وتواجدت عدد من سيارات الإسعاف بمكان الواقعة.