المؤبد لـ3 متهمين خطفوا طالب تحت التهديد لطلب فدية من أهله فى برج العرب

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من " م.ا.م" و" ا.م.ا" و" م.ف.ال" بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات والزامته بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالخطف بالتحايل والإكراه واحتجاز بدون وجه حق.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 2389 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة برج العرب، يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بخطف طفل وطلب فدية بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت إلى قيام المتهمين " م.ا.م" سائق و" ا.م.ا"عامل بشركة و" م.ف.ال"عامل بفرن،،حال عودة المجنى عليه " م.ع.م" طالب، لمنزله استوقف توكتوك قيادة المتهم الأول لتوصيله لمنزله، وبمنتصف الطريق استقلا المتهمان الثانى والثالث، وحال وصولهم إلى أحد الطرق الهادئة قاما بتسدال ستائر التوكتوك وكمما وجه المجنى عليه بقطعة قماش واشهروا فى وجه اسلحه بيضاء، مهددين إياه حال الاستغاثة أو المقاومه، وقاموا جميعا بإقتياده إلى منزل أحد المتهمبن حيث قاموا باحتجازه وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من اختطافه دون وجه حق وطلبوا منه رقم الهاتف الخاص بوالدته وطلبوا فدية مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه، حتى تمكن فريق من البحث الجنائى من ضبطهم والهاتف المستخدم وإطلاق سراح المجنى عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها.