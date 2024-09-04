الكشف على 1217 مواطنًا بالقافلة الطبية بمركز طب أسرة التل الكبير بالإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات التابعة لمجلس الوزراء، قافلة طبية في مركز طب أسرة التل الكبير (مركز طبي الشهيد الدكتور محمد إسماعيل)؛ بمحافظة الإسماعيلية للكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي، خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وقامت القافلة الطبية بالكشف على 1217 مواطن، هذا إلى جانب صرف العلاج لعدد 1100 حالة كما تم عمل تحويلات للحالات التي تحتاج لتدخل جراحي وإشاعات لعدد 120 حالة.

تهدف هذه القافلة إلى تقديم خدمات طبية مجانية لحوالي 5000 مواطن من خلال 8 عيادات تخصصية، بالإضافة إلى صرف الأدوية اللازمة وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لتعزيز الوعي الصحي لدى مواطنين، وذلك تحت إشراف نخبة من الطواقم الطبية المدربة.

على أن تنتقل القافلة الطبية إلى مركز طب أسرة المستقبل يومي الأربعاء والخميس 4 و5سبتمبر الجاري بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك لتقديم الخدمة الطبية المجانية لأهالي المدينة من خلال العيادات التخصصية العظام، الباطنة والأطفال، الجلدية، الأنف، والأذن والحنجرة.

تأتي هذه القافلة في إطار التنسيق المشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية واللجنة الطبية العليا والاستغاثات التابعة لمجلس الوزراء، بهدف تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.