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القاهرة الإخبارية: مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى فى تركيا

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 02:32 م
القاهرة الإخبارية: مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى فى تركيا الرئيس السيسي ونظيره التركي
كتب سمير حسنى

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أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله القصر الرئاسى فى تركيا.

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته البالغة بزيارته الأولى للجمهورية التركية.

وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعى:"أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع فخامة الرئيس "رجب طيب أردوغان"، حيث تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس "مصطفى كمال أتاتورك"، ولعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين".

 







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