القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يتابع سير العمل بالمشروعات الجديدة بمجمع سبرباى

الغربية محمد طارق

أجرى الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، جولة تفقدية للمشروعات الإنشائية الجديدة بمجمع الكليات بسبرباى، شملت مشروعات إنشاء مبنى الاختبارات الإلكترونية وإنشاء مباني المدن الجامعية الجديدة، لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجديدة، وذلك بحضور الدكتور حسنى دوير مدير مركز الاستشارات الهندسية، والدكتور محمد أبو هلال نائب مدير مركز الاستشارات الهندسية، والمهندس محمد صبحي مدير الإدارة الهندسية بالجامعة.



وأوضح الدكتور محمد حسين، أن الجامعة تستهدف من إنشاء مبنى الاختبارات الإلكترونية الجديد تنفيذ واحدة من أهم الخطوات نحو التحول الرقمي في العملية التعليمية ورفع كفاءة البنية الأساسية المعلوماتية بالجامعة، وتطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية لجميع الطلاب، في عمليات اختبار وتقييم الطلاب، موضحا أن المبنى الجديد سيعمل على رفع الطاقة الاستيعابية بــ 7500 جهاز خلال الفترة الواحدة، لتصل الطاقة الاستيعابية الخاصة بالاختبارات الإلكترونية في الجامعة لـ9300 جهاز، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمبنى الجديد وجارى تجهيزه على أعلى مستوى بأحدث أجهزة الحاسبات وتكنولوجيات الاتصال الآمنة وفائقة السرعة، مشيرا إلى أن التوسع في المقررات والاختبارات الإلكترونية يسهم في تحقيق الاستدامة من منظور بيئي واقتصادي.

كما صرح القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، أن المباني الجديدة الجاري تنفيذها بالمدن الجامعية تستهدف تعظيم ومضاعفة الطاقة الاستيعابية للمدن الجامعية لتصل إلى حوالي ٦٠٠٠ طالب، مؤكدا على استخدام أكواد الإتاحة لذوي الهمم في تصميم المباني من خلال تجهيز مسارات الحركة والغرف بكافة متطلبات الإتاحة والوصول، بالإضافة إلى مراعاة تحسين الأداء الحراري للمباني من خلال التصميم ومواد التنفيذ.

جدير بالذكر أن الأعمال الإنشائية للمدن الجامعية الجديدة تشمل إنشاء 3 مباني جديدة، يتكون المبنى "أ" من بدروم ودور أرضى و9 أدوار تكرارية ومبنى خدمات على سطح المبنى، ويضم 288 غرفة ثلاثية وقاعتي اجتماعات، ومبنى " ب " يتكون من بدروم ودور أرضى و9 أدوار تكرارية ومبنى خدمات على سطح المبنى، ويضم 288 غرفة ثلاثية، و13 غرفة مجهزة للطلاب ذوى الهمم بالجامعة، ومبنى "ج" ويضم 175 غرفة مكيفة مجهزة ملحق بها حمام خاص، و7 غرف مجهزين للطلاب ذوى الهمم، بإجمالي 576 غرفة ثلاثية، و175 غرفة ثانية، و20 غرفة لذوى الهمم، بطاقة استيعابية اجمالية 2078 طالب وطالبة.