"العربية للتصنيع" توقع اتفاقية إطارية للتعاون مع شركة زيد العالمية العمانية

كتب زكى القاضى

أوضح اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف "رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مشاركتنا فى معرض مصر الدولى للطيران والفضاء 2024، فرصة هامة لتعزيز أوجه التعاون والتوسع فى الشراكات مع الدول العربية الشقيقة والصديقة.



وفى سياق هذا وفعاليات اليوم الثانى للمعرض، وقعت اليوم الهيئة العربية للتصنيع اتفاقية اطارية للتعاون مع شركة زيد العالمية العمانية.، حيث أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون المشترك مع شركة زيد العالمية ، موضحا أنه تم الإتفاق على دراسة تأسيس شركة مشتركة للاستثمارات الصناعية العربية والمحلية فى مصر وخارجها، فضلا عن دراسة ضخ استثمارات لإنشاء خطوط إنتاج جديدة فى العديد من الصناعات المختلفة، وتعزيز التصدير للدول العربية والأفريقية الشقيقة والصديقة.



وفى سياق متصل، أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف " أن العقد الذى تم توقيعه اليوم هو استمرار للتعاون المشترك فى مجالات صناعية أخرى مع شركة زيد العمانية العالمية، لافتا أن الهيئة العربية للتصنيع، تتطلع لتعزيز الشراكة مع الأشقاء العرب وتحقيق التكامل الصناعى والاقتصادى فى الصناعات الدفاعية والمدنية من خلال استغلال الإمكانيات التصنيعية والموارد الاقتصادية المتوافرة بدول المنطقة العربية.

من جانبه، أعرب الشيخ "أحمد السيبانى "رئيس مجلس إدارة شركة زيد العالمية، عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ودورها التاريخى الرائد الذى نفخر به فى الصناعة العربية فى كافة مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية، مشيدا باستراتيجية العربية للتصنيع القائمة على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلى، ومعربا عن تطلعه لتعزيز الشراكة مع العربية للتصنيع فى العديد من مجالات الصناعة المختلفة وفتح منافذ جديدة للتصدير.