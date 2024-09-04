اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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العراق.. شلل فى مطار بغداد الدولى بسبب تعطل جهاز فحص الحقائب

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 08:56 م
العراق.. شلل فى مطار بغداد الدولى بسبب تعطل جهاز فحص الحقائب مطار بغداد الدولى
وكالات

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ذكرت وسائل إعلام عراقية إن عطلا اصاب جهاز فحص الحقائب فى مطار بغداد الدولى تسبب بزحام كبير داخل صالة المطار.

وشهد مطار بغداد الدولى انتظام حركة المسافرين وذلك بعدما افتتح وزير النقل العراقي، رزاق محيبس السعداوي بشكل كامل في السابع عشر من أغسطس الماضي.

وفي بيان له؛ قال السعداوي، إن الوزارة تعمل وبحسب توجيهات رئيس الوزراء، على تحقيق انسيابية دخول المواطنين الى مطار بغداد الدولي".

وأشار وزير النقل العراقي الي ان عملية افتتاح المطار جاءت لتخليص المواطنين والمسافرين من أي ضغوط يتعرضون لها، مضيفا" وسنعمل على متابعة الإجراءات بشكل مستمر".
 
كما تعهد  بـ"تفعيل مشروع النقل الجماعى الى  مطار بغداد الدولى وبأسعار رمزية".






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العراق

بغداد

مطار بغداد




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