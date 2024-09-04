السيطرة على حريق نشب فى شادر لتخزين البصل دون إصابات

الدقهلية -محمد الحبشي

تمكنت قوات الحماية المدينة، من السيطرة علي حريق نشب في مساحة كبيرة مخصصة لتخزين كميات البصل، في مدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة بني عبيد، بنشوب حريق ضخم في أحد الشوادر المخصصه لتخزين البصل نطاق المركز

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بني عبيد، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، إلي مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين نشوب حريق في شادر تخزين البصل بحارة السنباري، علي مساحة 11 فدان

تم السيطرة علي الحريق دون وقوع خسائر بالأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات



تفحم البصل من النيران