السكة تشغل غدا خدمة جديدة بين القاهرة – الإسكندرية – أسوان والعكس.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

تبدأ هيئة السكك الحديدية، غدا الخميس تشغيل خدمة جديدة ما بين القاهرة – الإسكندرية – أسوان وبالعكس بـ عربات نوم وثانية مكيفة جديدة بعدد 4 قطارات ( تجربة لمدة شهر )، وذلك بناءاً علي توجيهات الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل بالتطوير المستمر و العمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر .

وبيانها كالتالي :

أولا : اعتبارا من يوم 5/9/2024

- تشغيل قطار 1083 القاهرة / الاسكندرية يومي الأحد والخميس من كل إسبوع حيث يقوم من القاهرة الساعة 7.20 يصل الاسكندرية الساعة 10.05 ، بتركيب ( 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة ( روسي ) .

- تشغيل قطار 1088 من الاسكندرية الي اسوان يومي الخميس والاحد من كل اسبوع حيث يقوم من الاسكندرية الساعة 19.20 يصل أسوان الساعة 12.00، بتركيب ( 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة ( روسي ) .



ثانيا : اعتبارا من يوم 6/9/2024

- تشغيل قطار 1089 من اسوان الي الاسكندرية يومي الجمعة والاثنين من كل اسبوع حيث يقوم من أسوان الساعة 19.40 يصل الاسكندرية الساعة 11.20 ، بتركيب ( 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة ( روسي ) .



ثالثا : اعتبارا من يوم 7/9/2024

- تشغيل قطار 1082 الاسكندرية / القاهرة يومي السبت والثلاثاء من كل إسبوع حيث يقوم من الاسكندرية الساعة 19.20 يصل القاهرة الساعة 22.00 ، بتركيب ( 2 عربة نوم + 1 عربة بوفيه + 5 عربات ثانية مكيفة جديدة ( روسي ) .



رابعا : اعتبارا من يوم 15/9/2024

- قيام قطار 1902 من الاسكندرية بدلا من القاهرة ويستمر لاسوان حيث يقوم من الاسكندرية الساعة 20.10 يصل اسوان 13.20 .