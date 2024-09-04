اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 11:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

#الرئيس_السيسي_في_تركيا يتصدر منصة X.. ومغردون: لقاء سيغير مجرى الأحداث في الشرق الأوسط

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 10:16 م
#الرئيس_السيسي_في_تركيا يتصدر منصة X.. ومغردون: لقاء سيغير مجرى الأحداث في الشرق الأوسط الرئيس السيسي وأردوغان
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الرئيس السيسي في تركيا، هاشتاج تصدر قائمة الترند على منصة X وبعض المنصات الاجتماعية الأخرى تزامنا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا والاستقبال الحافل لسيادته.

0
 

وتنوعت تغريدات المدونين، تعليقا على هذه الزيارة، حيث قال أحدهم: "لقاء سيغير مجرى الأحداث الأيام القادمة سواء في الشرق الأوسط أو إفريقيا، تحالف تأخر كثيرا لكنه تم بالتوفيق للبلدين"، فيما قال آخر: "استقبال يليق بعظمة مصر، مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في تركيا والرئيس أردوغان في مقدمة المستقبلين".

1
 

وقال آخر: "قمة العظمة والروعة وتسلم الأيادي وتحيا مصر، السيسي بلد الأمن والأمان والسلام بلد الحضارات والأمجاد والرفعة والعزة والكرامة، قمة العظمة والقوة وتحيا مصر من نجاح لنجاح ومن نصر لنصر تعلى وتعلي يا مصر"، بينما قال آخر: "تصريحات الرئيس التركي مع السيسي عن مسؤولية المجتمع الدولي تجاه فلسطين بتأكد إن تركيا ومصر صوت واحد ضد الظلم والانتهاكات".

2
 

بينما رأي مدون آخر زيارة الرئيس السيسي لتركيا من زاوية أخرى، قائلا: "زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا هي الإعلان الرسمي لنهاية تنظيم الإخوان المسلمين في الوطن العربي"، فيما قال مدون آخر: "هذا اليوم لا يقل أهمية عن 30 يونيو".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب عن سعادته البالغة بزيارته الأولى للجمهورية التركية.

 

وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعى:"أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع فخامة الرئيس "رجب طيب أردوغان"، حيث تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية على يد الزعيم المؤسس "مصطفى كمال أتاتورك"، ولعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استناداً لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي، وبما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين".

3
 

 

4
 

 

5
 

 

6
 

 

7
 






الرئيس_السيسي_في_تركيا

الرئيس السيسي في تركيا

الرييس السيسي في تركيا

الرئيس السيسي

السيسي

السيسي في تركيا

تركيا

مصر

زيارة الرئيس السيسي لتركيا

العلاقات المصرية التركية

اردوغان

الرئيس المصري

الرئيس التركي

مصر وتركيا

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

صحيفتان تركيتان: زيارة السيسى بداية فصل جديد فى العلاقات بين مصر وتركيا

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 10:00 م

الرئيس السيسى يصل إلى أرض الوطن بعد زيارة تاريخية لتركيا

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 09:44 م

أردوغان: سعدت باستضافة الرئيس السيسى فى بلدنا وعازمون على تعزيز تواصلنا مع مصر

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 09:30 م

خبراء: زيارة الرئيس السيسى إلى تركيا تعكس رغبة البلدين فى تعزيز التعاون الاقتصادى

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 09:19 م

تفاصيل مذكرات التفاهم بين مصر وتركيا بحضور الرئيسين السيسي وأردوغان

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 08:21 م

زيارة تاريخية.. الرئيس السيسى في أنقرة.. غدا باليوم السابع

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 08:17 م

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة