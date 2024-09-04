الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي ونظيره التركى يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 04:51 م الرئيس السيسى ونظيره التركى كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين. الرئيس السيسي تركيا الرئيس التركي اردوغان زيارة السيسي لتركيا زيارة الرئيس السيسي الى تركيا زيارة الرئيس السيسى لتركيا اليوم السابع بلس مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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