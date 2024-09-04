الرئيسان السيسي وأردوغان يوقعان بيانا مشتركا لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجى

كتب سمير حسنى

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركى رجب أردوغان، على بيان مشترك للاجتماع الأول للمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة المصرى، ومؤسسة المنافسة بتركيا في مجال السياسة التنافسية.

ووقع من الجانب التركي رئيس مؤسسة المنافسة التركي، ومن الجانب المصري بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، التوقيع على عقد تخصيص قطعة أرض في إطار تطوير منطقة صناعية في 6 أكتوبر.

ووقع من الجانب التركي المدير العام لشركة بولاريس التركية، ومن الجانب المصري الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.