الذهب الأبيض.. بدء حصاد محصول القطن فى الإسماعيلية.. فيديو

الإسماعيلية- صبرى غانم

أجرى تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا من داخل أحد الأراضى المزروعة بمحصول القطن فى محافظة الإسماعيلية.

ورصد البث عملية جنى محصول القطن وسط فرحة عارمة من عمال وعاملات الحصاد فى الأراضى بمحافظة الإسماعيلية.

وقال المهندس لطفى موسى، صاحب الأراضى المزروعة بالقطن فى الإسماعيلية، إن محصول القطن من المحاصيل الإستراتيجية الهامة فى الدولة ويعتبر محصول القطن أيضا من أفضل المحاصيل للفلاح.

وأضاف أن محصول القطن أو الذهب الأبيض هو مصدر الفرح والخير والسرور للمزارعين فمعظم المزارعين يقومون بتزويج أولادهم أو بناتهم عقب جنى محصول القطن وده شئ متعارف عليه منذ زمن بعيد، مشيرا إلى أنه عقب جنى القطن بيتم شراء جهاز العروسة أو العريس من فلوس بيع محصول القطن.

وأكد المهندس لطفى موسى، أن الدولة متمثلة فى وزارة الزراعة أو مديريات الزراعة أو الإدارات الزراعية أو الجمعيات الزراعية تقوم بتوفير البذور الجيدة للقطن طويل التيلة وكذلك الإشراف على زراعته ثم توفير المصايد لصيد الذباب بالإضافة إلى توفير المقاومة لدود القطن.

وأشار إلى أن القطن بيتم زراعته فى منتصف شهر مارس من كل عام.