الدكتور محمد بدران وكيلا لوزارة الصحة بدمياط

دمياط معتز الشربينى

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حركة قيادات وزارة الصحة، والتي تضمنت تكليف الدكتور محمد يحيى عبدالوهاب بدران، مديرا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط.

ويذكر أن الدكتور محمد بدران كان يشغل منصب وكيل مديرية الصحة بدمياط، كما تضمنت الحركة تكليف الصيدلي أحمد خليل محمد خليل، والصيدلانية أماني فكري البيومي القرش، وكيلان لمديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قد أصدر القرار الوزاري رقم 264 لسنة 2024 بتشكيل لجنة لإعداد قائمة لحركة شغل وظائف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات على ان تصدر تلك الحركة سنويا خلال شهر اغسطس من كل عام ، بناء على تقييم القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي، والإنجازات التي حققها كل مرشح في الوظائف السابق شغلها، والسمات الشخصية، وتوافر معايير الشفافية والنزاهة.



