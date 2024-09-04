اليوم السابع
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الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيلاً لمديرية الشئون الصحية فى الشرقية

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 07:41 م
الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيلاً لمديرية الشئون الصحية فى الشرقية بهاء محمد أبو شعيشع
الشرقية - إيمان مهنى

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تسلمت مديرية الصحة بالشرقية، قرار الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكليف الدكتور بهاء أبو شعيشع لتوليه وكيلًا لمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وتقدم الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملين بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بخالص التهنئة للدكتور بهاء محمد أبو شعيشع، لثقة  الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتعيينه وكيلًا لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وذلك لمدة عام، متمنيًا له مزيدًا من التقدم والإزدهار والتوفيق، وبذل المزيد من الجهد والعطاء، للمساهمة فى رفع كفاءة المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.







الشرقية

مديرية الصحة بالشرقية

بهاء ابوشعيشع

اخبار الشرقية




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