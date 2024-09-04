الخارجية العراقية ترحب بإعادة فتح سفارة سويسرا فى بغداد

أ ش أ

رحبت وزارة الخارجية العراقية، بإعادة فتح سفارة سويسرا في بغداد بعد 33 عاما من إغلاقها.



وذكرت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وسويسرا، وتعكس رغبة الجانبين في توطيد التعاون في مختلف المجالات، كما أنها تمثل علامة إيجابية في مسار العلاقات الدبلوماسية، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون المثمر بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.

وأعربت الخارجية عن تطلعها إلى تعزيز الشراكات وتطوير الحوار الثنائي مع سويسرا، والعمل على تهيئة الظروف الملاءمة لإنجاح الجهود المشتركة في دفع مسارات التعاون إلى الأمام.



وكانت سويسرا أعلنت، في وقت سابق من اليوم، إعادة فتح سفارتها في العراق، بعد انقطاع دام 33 عامًا، وذلك في إطار استراتيجية المجلس الفيدرالي السويسري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021–2024.