الخارجية الأمريكية: استعادة المحتجزين مرتبط بالجلوس على طاولة المفاوضات

واشنطن (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن استعادة المحتجزين مرتبط بالجلوس على طاولة المفاوضات .. قائلا : "إن أولوية بلاده تنصب الآن على إطلاق سراح الأسرى وانقاذهم".

وشدد ميلر - في تصريح لقناة العربية الحدث، على أن الطريق الأمثل لذلك هو التفاوض ، كما أن هناك عدة تفاصيل يحتاجها الاتفاق لضمان التزام الأطراف بالتزاماتها .. مؤكداً أن بلاده تواصل العمل للوصول إلى الحل.

وعن فشل التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب في قطاع غزة .. قال المتحدث : إن جولات وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التسعة لم تفشل بل وافقت فيها إسرائيل على اقتراح سد الثغرات فيما بقيت موافقة حركة حماس .. معتبراً هذا تقدّماً.

أما عن قرار واشنطن توجيه اتهامات جنائية إلى كبار قادة حماس بمن فيهم رئيس المكتب السياسي للحركة يحيي السنوار.. أشار ميلر إلى أن بلاده تولي أهمية للقبض على المطلوبين وإحضارهم من أجل محاكمتهم على جرائمهم.