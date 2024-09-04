التشغيل التجريبي لمركز صحة أسرة بلقطر أبو حمص بالبحيرة

البحيرة -ناصر جودة

تفقد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، مركز تنمية وصحة أسرة بلقطر الغربية بأبوحمص وذلك بعد الإستلام الإدارى للمركز، وتجهيزه للتشغيل التجريبى .

وقام وكيل وزارة الصحة بتفقد كافة أجزاء وغرف المبني، واطلع على كافة الإستعدادات التى تتم للعمل بالمركز .

شارك فى الجولة الدكتورة صباح فتحي مدير إدارة أبوحمص الصحية ، وفريق عمل الإدارة الصحية بأبوحمص .

ويتضمن مركز صحة بلقطر خدمات تطعيمات - عيادة طب أسرة - تنظيم أسرة - صيدلية - تثقيف صحى - مبادرات رئاسية ويحتوى ايضا على مشغل وحضانة سيقوم المجلس القومى للمرأة ومديرية التضامن بتشغيلهما .