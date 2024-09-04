اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 02:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

التشغيل التجريبي لمركز صحة أسرة بلقطر أبو حمص بالبحيرة

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 12:48 م
التشغيل التجريبي لمركز صحة أسرة بلقطر أبو حمص بالبحيرة جانب من الحدث
البحيرة -ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، مركز تنمية وصحة أسرة بلقطر الغربية بأبوحمص وذلك بعد الإستلام الإدارى للمركز، وتجهيزه  للتشغيل التجريبى .

وقام وكيل وزارة الصحة بتفقد  كافة أجزاء وغرف المبني، واطلع على كافة الإستعدادات التى تتم للعمل بالمركز .

شارك فى الجولة الدكتورة صباح فتحي مدير إدارة أبوحمص الصحية ، وفريق عمل الإدارة الصحية بأبوحمص .

ويتضمن مركز صحة بلقطر خدمات تطعيمات - عيادة طب أسرة - تنظيم أسرة - صيدلية - تثقيف صحى - مبادرات رئاسية ويحتوى ايضا على مشغل وحضانة  سيقوم المجلس القومى للمرأة ومديرية التضامن بتشغيلهما .

 







مركز صحة بلقطر

ابو حمص

محافظة البحيرة

صحة البحيرة

وزارة الصحة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة