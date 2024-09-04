التخفيضات تزيد من الإقبال على 6 معارض أهلا مدارس بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشهد معارض أهلا مدارس ب 6 مدن بمحافظة كفر الشيخ، اقبالاً كبيراً من المواطنين، لشراء مستلزمات المدارس، بنسبة تخفيض تصل ل 30%، بمدن دسوق ومطوبس وقلين وبلطيم والبرلس والحامول، كما تشهد 5 مدن أخرى استعدادات مكثفة لافتتاح 5 معارض آخر.

أوضح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن المعرض يضم العديد من المستلزمات المدرسية المختلفة، بما في ذلك الزي المدرسي، الحقائب، الأدوات المكتبية، الأحذية، وغيرها، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير كافة المستلزمات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

,كلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من افتتاح جميع معارض " أهلًا مدارس" على مستوى المحافظة، مؤكدًا استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات التي تساهم في خدمة الأهالي، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.