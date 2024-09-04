التحفظ على 2.3 طن أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بكفر الشيخ

كفر الشيخ-محمد سليمان

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، أن الحملة التموينية بمركز مطوبس، أسفرت عن ضبط 15 كرتونة سمك نرويجى بإجمالى 315 كجم، و20 كرتونة سمك يمنى بإجمالى 200 كجم، و10 كراتين لحوم هندي بدون فواتير بإجمالي 200 كجم، و13 شيكارة سكر ناعم بدون فواتير بإجمالي 650 كجم، و47 قطع صابون طبي مختلف الأنواع جميعه منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط كميات من المواد الغذائية تشمل لحوم مجمدة وكبدة ورنجة، وكميات من المواد الغذائية من الجبن والألبان والحلوى، وذلك تحت إشراف الدكتور السيد العيسوي، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأضاف عبد المعطي كما أسفرت الحملة الرقابية عن ضبط 515 كيلو أسماك مجهولة المصدر، بمراكز كفر الشيخ، بلطيم، مطوبس، وسيدي سالم، كما جرى ضبط 200 كيلو جرام لحوم مجهولة المصدر، و24 كيلو جرام لحوم تم ذبحها خارج السلخانة، و17 دجاجة، تفتقر إلى البيانات المطلوبة، 13 كيلو جرام أسماك رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 12 كيلو جرام لحوم مفرومة، تفتقر إلى البيانات المطلوبة.

ومن جانبه، أكد الدكتور فتحي عبد العال، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومكثف، مشيرًا إلى أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تهدد صحة المواطنين، كما شدد وكيل الوزارة على أهمية التعاون بين المواطنين والجهات الرقابية للإبلاغ عن أي مخالفات.

و‏أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والتموينية على المخابز والأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه محافظ كفر الشيخ كل الأجهزة المعنية ورؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة بضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، منوهًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114‏.



ضبط سلع منتهية الصلاحية



سلع ممنتهية الصلاحية



المضبوطات من االلحوم



جانب من المضبوطات بالحملة