الأرصاد: طقس حار على أغلب الأنحاء وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، طقسا حارا رطبا نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطبا ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وتتوقع الهيئة أن يشهد اليوم شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 30.