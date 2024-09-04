استكمال تجهيزات قسم الأطفال بمستشفى المسلة بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تابع فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، تجهيزات قسم الأطفال بمستشفى المسلة التخصصي، جاء ذلك خلال الإجتماع التوجيهي لفرع الهيئة، وترأس الإجتماع الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان.



وتناول الاجتماع التوجيهي اليومي، مناقشة مؤشرات الأداء والعمل في الوحدات الصحية والمستشفيات، وخلال الاجتماع التوجيهي اليومي، أكد الدكتور أشرف حماد مدير الفرع، على أهمية العمل على توفير كافة الإمكانيات للمستشفيات والمراكز الطبية لتقديم رعاية صحية متكاملة فضلا عن جودة مستوى الخدمات المقدمة.



وتأتي هذه الاجتماعات اليومية في إطار حرص هيئة الرعاية الصحية على متابعة سير العمل بشكل مستمر وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المواطنين في أسوان.

في نفس السياق عقد الدكتور وائل عمران، مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية لشؤون التشغيل، اجتماعًا هامًا في مقر فرع الهيئة بمحافظة أسوان، بحضور الدكتور أشرف حماد، مدير فرع أسوان، وعدد من مديري الإدارات الفنية بالفرع.

ناقش الاجتماع عدة ملفات حيوية تتعلق بأعمال الأمن، والصيانة، والتجميل في منشآت الفرع، حيث تم استعراض الأداء الحالي لتلك الأعمال. كما تم بحث السبل المثلى لضمان استمرارية الأعمال بكفاءة عالية، وتحقيق أعلى معايير الجودة.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة الترتيبات الخاصة لإنجاز الأعمال القادمة المتعلقة بهذه القطاعات الحيوية، بهدف ضمان تنفيذها وفقًا للمعايير المطلوبة، وبما يتماشى مع الأهداف التشغيلية للهيئة العامة للرعاية الصحية.