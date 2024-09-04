اتحاد الجامعات العربية يستعد لإطلاق برنامج "إعداد قادة الذكاء الاصطناعى" بالأردن

كتب محمد صبحى

في خطوة رائدة نحو تعزيز التعاون العربي في مجال التعليم والتكنولوجيا، تستعد مدينة العقبة الأردنية لاستضافة البرنامج التدريبي الخامس "إعداد قادة الذكاء الاصطناعي وحرب المعلومات" خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر 2024. يأتي هذا البرنامج ثمرة تعاون مشترك بين اتحاد الجامعات العربية، معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وجامعة العقبة للتكنولوجيا.

وقد شهد اليوم اجتماعاً تحضيرياً افتراضياً عبر تطبيق "زووم"، حضره ممثلون عن الجهات المنظمة والطلاب المشاركون من 16 دولة عربية، وهي: مصر، الإمارات، قطر، البحرين، سلطنة عمان، العراق، جزر القمر، الصومال، المغرب، تونس، لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين، ليبيا، واليمن.



يحظى البرنامج برعاية من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، والدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأردني، الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور محمد الوشاح رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا، الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.



حضر الإجتماع التحضيرى من جانب اتحاد الجامعات العربية، الأستاذة لينا البيطار مدير الإدارة العامة لاتحاد الجامعات العربية، الأستاذة دينا أبو رزق منسق شئون اتحاد الجامعات العربية، ومن جانب جامعة العقبة الدكتور محمود الكركي مدير العلاقات العامة ومنسق البرنامج التدريبي من جامعة العقبة للتكنولوجيا، ومن جانب معهد إعداد القادة ، الدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة بمصر.



وفي تصريح له، أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بمصر، على أهمية هذا البرنامج في إطار الجهود الرامية لإعداد كوادر قيادية مؤهلة لدفع عجلة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والعربي. وأضاف: "هذا البرنامج يمثل فرصة فريدة للتلاحم العربي وتبادل الثقافات بين الطلاب، فنحن على ثقة بأن شباب الوطن العربي قادرون على تحمل المسؤولية الكبيرة و يرسمون ملامح جديدة لمستقبل المنطقة من خلال الأفكار المبتكرة التي يكتسبونها."

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة في مجالات الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، مما يعزز قدراتهم على مواجهة التحديات التقنية المستقبلية ويسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية في العالم العربي.

ومن جانبها، أكدت إدارة جامعة العقبة للتكنولوجيا جاهزيتها التامة لاستضافة البرنامج، مشيرة إلى توفر كافة الإمكانات اللوجستية والتسهيلات اللازمة لضمان سير الفعاليات بشكل منظم ومثمر.

ويعتبر هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تمكين الشباب العربي وإعدادهم لقيادة مستقبل التكنولوجيا في المنطقة، مما يعزز فرص التنمية المستدامة والتعاون الإقليمي في مجالات حيوية كالذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات.