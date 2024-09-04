إذا كنت تعانى من اصفرار القدمين فتش عن هذه الأمراض

كتب – حسام الشقويرى

من الضروري من وقت لآخر فحص مناطق مختلفة من جسمك، وخاصة تلك التي غالبًا ما يتم تجاهلها. ويشمل ذلك أسفل قدميك. وفي حين أن التشققات من الأمور الشائعة، فمن المستحسن عدم تجاهل التغيرات الأخرى مثل إصفرار القدمين، وفقا لما نشره موقع OnlyMyHealth.

وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تحول باطن قدميك إلى اللون الأصفر، و أحد الأسباب الشائعة هو تراكم الكيراتين، وهو بروتين موجود في الجلد، نتيجة الاحتكاك أو الضغط المفرط، وخاصة من ارتداء الأحذية غير المناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم التعرف على الحالات الطبية الأساسية مثل اليرقان، والذي يؤدي إلى زيادة البيليروبين في الدم ويمكن أن يتسبب في تحول الجلد، بما في ذلك القدمين، إلى اللون الأصفر.

وتشمل العوامل الأخرى العدوى الفطرية واستهلاك الأطعمة الغنية بالكاروتينات، مثل الجزر والبطاطا الحلوة، والتي يمكن أن تؤدي إلى اللون الأصفر.

وقلة الترطيب يمكن أن تعيق قدرة الجسم على إزالة السموم، مما قد يؤدي إلى تغير اللون". كما يمكن أن تؤثر العادات مثل التدخين أو تناول الكحول على وظائف الكبد، وهو أمر ضروري لمعالجة البيليروبين. كما يمكن أن يؤدي تراكم هذه المادة إلى اصفرار الجلد. كذلك فإن التعرض المنتظم لبعض المواد الكيميائية أو الملوثات، سواء من خلال مخاطر العمل أو منتجات العناية الشخصية، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

العلاجات والأدوية



تتوفر علاجات مختلفة لمعالجة اصفرار القدمين"، و تشمل استخدام الكريمات المضادة للفطريات أو المراهم الطبية لعلاج العدوى الفطرية والحفاظ على نظافة القدم المناسبة من خلال الغسيل المنتظم لمنع المزيد من تغير اللون.