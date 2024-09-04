إخلاء العقارات الملاصقة للعقار المنهار جزئيًّا بالإسماعيلية تمهيدًا لإزالتها

الإسماعيلية - صبرى غانم

قام مركز ومدينة الإسماعيلية والأحياء الثلاثة للمدينة، اليوم الأربعاء، بإزالة باقي أجزاء العقار رقم 25 إحدى عقارات منطقة الكوكاكولا بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والذي انهار جزئيًا يوم الأحد الماضي.

ومن جانبه، صرح المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن العقار المنهار جزئيًّا رقم 25 ملاصق لمجمومة من العقارات الأخرى أرقام 26 و27 و28، مما يمثل خطورة على قاطني تلك العقارات وفور معاينة ودراسة الموقف على الطبيعة، قررت اللجنة المُشكَّلة بقرار محافظ الإسماعيلية رقم 669 لسنة 2024 عقب هذا الحادث، وجوب إخلاء العقارات السابق ذكرها مع إزالتهم تمامًا؛ تفاديًا لحدوث كارثة وانهيار العقارات.



وقد قامت اللجنة بإخلاء العقار رقم 26 من السكان بشكل كامل وجاري إخلاء سكان العقارين رقم 27 و28 حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وعلى الفور كلف اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، رئيس حي ثالث بمساعدة قاطني العقارات التي تم إخلائها في نقل العفش والأثاث ومتعلقاتهم الشخصية بواسطة سيارات الوحدة المحلية لحي ثالث.

كما وجه أكرم بتوفير أماكن إقامة بديلة لقاطني العقارات لمن يرغب في الانتقال لمدينة المستقبل.

وكان أكرم قد قرر بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كلًا من مديرة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، رئيس حي ثالث ومدير صندوق الاسكان الاقتصادي، مدير الإدارة الهندسية بحي ثالث، مندوب من الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالمحافظة، مع الاستعانة بمن تراه اللجنة لازمًا لإنجاز أعمالها في معاينة عمارات الكوكاكولا وحصر كافة القاطنين بها؛ حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين.

ومن الجدير ذكره أن العقار رقم 25 كان خالي من السكان وصادر له قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتم قطع المرافق عنه منذ العام الماضي 2023.