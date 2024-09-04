إحالة عاطل للجنايات بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات فى دار السلام

كتب كريم صبحى

قررت نيابة دار السلام، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة تحويل سكنه لورشة تصنيع أسلحة نارية، ونجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام – له معلومات جنائية) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه مسرحاً لمزاولة ذلك النشاط. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بداخل مسكنه على (طبنجة – 3 فرد خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.