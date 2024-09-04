اليوم السابع
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"أندية البحث عن وظيفة" فعالية لتدريب الشباب بالشرقية

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 12:49 م
"أندية البحث عن وظيفة" فعالية لتدريب الشباب بالشرقية تدريب اندية البحث عن وظيفة
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية،إلى أنه تحت رعاية وزير الشاب والرياضة ومحافظ الشرقية وضمن مبادرة صيف شبابنا بالأندية الرياضية ومراكز الشباب قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة ومنظمة العمل الدولية بتنظيم فاعليات "أندية البحث عن وظيفة" والتي من المقرر أن تستمر حتي يوم 10 سبتمبر 2024 م، وبمشاركة أعضاء مركز الشباب وذلك بهدف تدريب الشباب والفتيات الحاصلين على مؤهل علمى على طرق وأساليب البحث عن وظيفة بطريقة علمية من خلال مناهج علمية حديثة وتطبيقات عمليه تساهم فى تعميق المفاهيم وكذلك تدريبهم على الشمول المالى وكيفية عمل دراسات الجدوى وذلك من خلال مدربين معتمدين من منظمة العمل الدولية .

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات أنشطة "أندية البحث عن وظيفة" تتضمن تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التدريبية، مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية، واجتياز المقابلات الشخصية، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات المختلفة لمعرفة فرص العمل المتاحة بها وذلك بهدف خلق فرص عمل حقيقية للشباب، وتقديم التدريب والمعاونة لهم تنفيذاً لخطة الدولة لمواجهة البطالة وتفعيل دور وزارة الشباب في التأهيل والتدريب لمختلف الكوادر الشبابية بكافة محافظات الجمهورية.
 







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