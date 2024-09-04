أجواء حارة وارتفاع نسبة الرطوبة والعظمى 36 درجة مئوية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل محافظة بنى سويف، لمتابعة حالة الطقس التى تشهدها المحافظة اليوم الأربعاء وارتفاع فى درجات الحرارة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتوع الهيئة أيضا أن يشهد طقس اليوم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، وأن تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء