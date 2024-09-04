"أبو السعد" مديراً لمديرية صحة كفر الشيخ و"سمر" وكيلاً

كفر الشيخ- محمد سليمان

اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، حركة قيادات وزارة الصحة، وتضمنت تكليف الدكتور محمد عطية عطية أبو السعد، مديرًا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، كما تضمنت تكليف الصيدلانية سمر عارف محروس أبو النجاه سعد الدين، وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ.

يذكر أن الدكتور محمد عطية أبو السعد، كان يشغل منصب وكيل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، منذ نوفمبر 2023، حيث شغل قبلها منصب مدير مستشفى دسوق العام، وهو من القيادات المشهود لها بالكفاءة العلمية، والإدارية.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد أصدر القرار الوزاري رقم 264 لسنة 2024 بتشكيل لجنة لإعداد قائمة لحركة شغل وظائف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، بناء على تقييم القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي، والإنجازات التي حققها كل مرشح في الوظائف السابق شغلها، والسمات الشخصية، وتوافر معايير الشفافية والنزاهة.