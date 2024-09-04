أبهرت الجميع برمية دون ذراعين.. ما مرض فوكوميليا المصابة به لاعبة البارالمبية.. فيديو

كتبت إيناس البنا

أبهرت تسديدة القوس والسهم للاعبة البارالمبية شيتال ديفي الجميع في دورة ألعاب البارالمبية المقامة في باريس، حيث أطلقت القوس باستخدام ساقيها وكتفيها وفكها.

وفقا لموقع انديا اكسبريس ولدت اللاعبة بعيب نادر يعرف باسم فوكوميليا وهو يسبب عدم اكتمال نمو الأطراف، ونعرض فيما يلى أسباب واعراض المرض.

أسباب مرض فوكوميليا

السبب الأكثر شيوعًا هو أن خلل فى الأطراف يمكن أن يكون وراثيًا، يرتبط بخلل في الكروموسوم بسبب عدد غير منتظم من الكروموسومات، ينتج عنه خلل تنسج الأطراف، ومع وجود عدد غير متساوي من الكروموسومات، تتشكل عيوب خلقية في الجسم، مثل الأطراف القصيرة أو المفقودة.

وُلدت اللاعبة بأطراف النمو غير المكتمل، فى بعض الحالات الأخرى تختلف التفاصيل من غياب أجزاء من الطرف العلوي إلى الطرف العلوي بالكامل، وفي بعض الأحيان، بينما يكون الطرف العلوي مفقودًا بالكامل، قد يولد الشخص بأصابع فقط .

أعراض مرض فوكوميليا

في حين أن خلل التنسج النقوي هو عيب نادر يتسبب في المقام الأول في تقصير الأطراف أو فقدانها، فقد تكون هناك أعراض أخرى أيضًا، وتشمل هذه:



القيء

الصداع النصفي الشديد

زيادة الضغط داخل الجمجمة بسبب زيادة السائل النخاعي

طول رقبة أقصر

عيوب عقلية

تشوه الكلى أو مجرى البول أو الرحم أو القلب

مشاكل في تخثر الدم



أشار المركز الوطني لمعلومات التقنية الحيوية البريطاني (NCBI) في تقريره إلى أنه عند تحديد نقص ملحوظ لدى الطفل، يجب إجراء بحث وتحاليل تشمل بحث التشوهات الأخرى، حيث لا يوجد حالات من المرضى كثيرة تعانى من الأعراض الناجمة عن الإصابة بالمرض.