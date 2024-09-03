30 طالب ماجستير يتوجهون إلى المملكة المتحدة للدراسة بمنحة "تشيفنينج"

كتبت : رباب فتحى

استضاف السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي، حفل توديع 30 من طلاب منحة "تشيفنينج" وقدم لهم أطيب التمنيات وهم يستعدون للانطلاق في رحلتهم إلى المملكة المتحدة لمدة عام واحد للحصول على درجة الماجستير في جامعات بريطانية مرموقة.

وأكد السفير البريطاني بهذه المناسبة - فى بيان صحفى للسفارة البريطانية بالقاهرة اليوم الثلاثاء - أهمية برنامج منحة تشيفنينج الممول بالكامل والذي يهدف إلى تعزيز القادة العالميين وتعزيز التفاهم المتبادل بين المملكة المتحدة ومصر، وقال إنه في عامه الثالث كسفير في مصر لا يتوقف شغف وطموح هؤلاء الشباب والفتيات المتميزين عن إبهارنا.

وأضاف أن منحة تشيفنينج ليست مجرد برنامج يفتح الأبواب لقادة المستقبل من خلال التعليم، بل إنها تعزز أيضًا الروابط الدائمة بين المملكة المتحدة ومصر، متابعا: "معا نبني شبكة من صناع التغيير المنكبين على معالجة التحديات العالمية وتعزيز التفاهم المتبادل، أتمنى لطلاب تشيفنينج المغادرين كل التوفيق في المملكة المتحدة وأتطلع إلى رؤية كيف سيستخدم هؤلاء الدارسين خبراتهم لخدمة بلدهم الحبيب مصر".

وذكرت السفارة، أن الطلاب المغادرين من دفعة 2024-2025 والذين تبلغ نسبة الإناث منهم 50%، من سبع محافظات مصرية مختلفة، وتمتد دراساتهم عبر قطاعات متنوعة منها عمليات السكك الحديدية، وتطوير الأدوية، وتمويل تغير المناخ، وعلم الأحياء السرطانية، والتمويل، والقانون، والتنمية، والعلاقات الدولية، والتعليم والاتصالات.

ولفتت السفارة البريطانية إلى أن هناك أكثر من 1500 منحة دراسية معروضة على مستوى العالم للعام الدراسي 2024-2025، وهو ما يمثل استثمارا كبيرا من جانب حكومة المملكة المتحدة نحو تطوير قادة الغد، و تم قبول أكثر من 1500 مصري في البرنامج منذ إطلاقه في مصر، منذ 40 عامًا.