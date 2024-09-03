‎قافلة طبية مجانية بقرية الهوارية فى حى العامرية بالإسكندرية.. اليوم

‏الإسكندرية - جاكلين منير

تنظم مديرية الصحة بالإسكندرية، اليوم قافلة طبية مجانية، حيث تقام قافلة طبية مجانية بقرية الهوارية يومي 3,4 سبتمبر بنطاق حى العامرية غرب الإسكندرية.

و‏‎أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وكانت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية ، قد قامت بتنفيذ 7 قوافل طبية، تم تنفيذها خلال شهر أغسطس الماضى ، وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تم تنفيذ قافلة محانية يوم 7 أغسطس بوحدة الاسد بنطاق حي العامرية، و يومي 11, 12 أغسطس قافلة طبية بوحدة العلا بنطاق مركز ومدينة برج العرب، ويومي 13,14 أغسطس قافلة طبية بوحدة بنجر 18 بمركز ومدينة برج العرب.

ويومي 18,19 أغسطس تم تنفيذ قافلة طبية بوحدة أبيس 8 بنطاق حي وسط، يومي 20, 21 أغسطس قافلة طبية بوحدة أبيس 10 بنطاق حي وسط، بينما تم تنظيم قافلة طبية بوحدة بنجر 14 يومي 25, 26أغسطس بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

واختتمت مديرية الصحة شهر أغسطس بقافلة طبية يومي 27,28 أغسطس بوحدة بنجر 19 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.