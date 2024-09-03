وفاة شخصين وإصابة 4 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة على طريق مطروح

مطروح _ حسن مشالي

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين من أسرة واحدة، تقيم في محافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارتهم الملاكي على طريق مطروح – الإسكندرية الساحلي، عند الكيلو 65 شرقي مرسى مطروح، في منطقة رأس الحكمة، وتم نقل المصابين والجثمانين عن طريق الإسعاف إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي.

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي، علم الدين محمود علم الدين " 6 سنوات " مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة في الجسم، ومحمود علم الدين محمود " 33 سنة " من القاهرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة في الجسم، وفاطمه الزهراء طارق حنفي" 33 سنة " مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة، وخديجة محمود علم الدين " عامان " مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة، وفيفي حنفي محمود " 62 سنة " من القاهرة، جثة هامدة، وعلم الدين محمود عبدالله " 65 سنة " من القاهرة، وصول جثة هامدة، إثر حادث انقلاب سيارة.

وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ووضعهم تحت الرعاية الطبية، وحفظ الجثمانين في ثلاجة الموتى، وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ إجراءاتها.

وكانت سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة، والمرور، ومسئولي الأجهزة المعنية، قد انتقلت إلى مكان الحادث، فور ورود البلاغ، للمشاركة في إخلاء الجثمانين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور.