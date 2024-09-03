وظيفة شاغرة لطبيب مقيم بمستشفى جامعة كفر الشيخ.. تفاصيل

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت جامعة كفر الشيخ، عن فرصة عمل لطبيب مقيم ضمن وظائف الشؤون الطبية بمستشفى جامعة كفر الشيخ، وتختص الوظيفة بمباشرة ومتابعة الحالات المرضية والعلاجية وتنفيذ السياسة العلاجية للمرضى، وكذلك تنفيذ تعليمات أعضاء هيئة التدريس الطبية والفنية وتطبيق السياسة العامة للمستشفى والمحافظة على كرامة مهنة الطب وتنظيم العلاقة بين العاملين بالمهنة من أطباء وهيئة التمريض.

الأوراق المطلوبة



وأوضحت المستندات المطلوبة وهي كالآتي، أصل شهادة البكالوريوس، وأصل بيان درجات وتقديرات سنوات دراسية، و6 صور شخصية، وأصل شهادة الامتياز، وأصل شهادة الميلاد، وصورة الرقم القومي سارية، والموقف من التجنيد للذكور (أصل)، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى جامعة كفر الشيخ (أصل).

الشروط المطلوبة



أما عن المهارات المطلوبة، أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون من خريجي كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ، وأن يكون حاصلًا على تقدير جيد جداً على الأقل في درجة البكالوريوس، وألا يكون قد سبق تعيينه في وظيفة طبيب مقيم أو معيد في أي كلية من كليات الطب البشري بالجامعات المصرية حتى تاريخ نشر الإعلان، وألا يكون قد وقع عليه جزاءات مخلة بالآداب وشرف المهنة خلال فترة تدريب الامتياز، وسيتمّ عقد لقاء علمي موسع بمدرج السيمينار بكلية الطب مع الأطباء المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها وذلك لتحقيق رغباتهم فيما بينهم بصورة علنية، ولا يجوز ترشيح الطبيب لأكثر من وظيفة من الوظائف الحكومية المتاحة.

طريقة التقديم



تقدم الطلبات شخصياً باليد باسم عميد كلية الطب البشري بالمستندات، مؤكّدة أنه لن يلتفت إلى الطلبات التي تُقدم قبل الإعلان أو بعد المدة المحددة أو غير مستوفاة لأي شرط من شروطه.