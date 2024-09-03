وزير العدل يزور مجلس الدولة ويشيد بإنجازات مجال التحول الرقمى

كتب - أحمد عبد الهادى

استقبل صبــاح اليـــوم المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الخاص والأمين العام المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية.

وفي مستهل اللقاء رحب المستشار رئيس مجلس الدولة بالمستشار وزير العدل على هذه الزيارة الكريمة، والتي تأتي في توقيت حرص واهتمام الدولة بالقضاء وشئونه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وأكد وزير العدل سعادته باللقاء معربًا عن تقديره الأداء المُتميز، والجهد الملموس في التطوير داخل جميع أقسام مجلس الدولة، وما تحقق بشأن سرعة الإنجاز في القضايا، ومجابهة التحديات وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة، وما تحقق من إنجازات في مجال التحول الرقمي وأثره في تطوير منظومة العدالة، والتي تسهم في تحقيق مصلحة المواطن، وترسيخ شعوره بالعدالة.

وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره للمستشار وزير العدل، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.