وزير العدل يزور رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بتوليه منصب رئاسة الهيئة

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

استقبل اليوم الثلاثاء، المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، ووفدًا رفيع المستوى، ضم كلًا من المستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي"، والمستشار أحمد خيرى مساعد وزير العدل للمكتب الفنى للوزير، وذلك فى زيارة جاءت لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

وخلال اللقاء، المستشار عدنان فنجرى وزير العدل خالص تهانيه للمستشار عبد الرزاق شعيب بمناسبة توليه منصب رئاسة الهيئة، وأشاد بالدور الحيوى والمتميز الذى تقوم به هيئة قضايا الدولة فى حماية المال العام وصونه، مؤكدًا أنها تمثل الحصن القانونى المنيع للدولة فى وجه كل من يحاول التعدى على أموالها.

ومن جانبه، أثنى المستشار عبد الرزاق شعيب - رئيس هيئة قضايا الدولة، على الدور الجليل الذى تضطلع به وزارة العدل فى مختلف الملفات القضائية، وحرصها الدؤوب على تقديم الدعم المستمر للجهات والهيئات القضائية، ودعم التحول الرقمى، وتطوير الأبنية القضائية، وتدريب القضاة، كما عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه على هذه التهنئة الرقيقة، مؤكدًا حرص هيئة قضايا الدولة على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة العدل لما فيه صالح الوطن، ولضمان أداء رسالة العدالة على أكمل وجه.

ومن جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء المستشار محمود عبد الجابر حمودى رئيس قطاع جنوب الصعيد أول عضو المجلس الأعلى، والمستشار سامى محمدى حفناوى رئيس قطاع جنوب القاهرة والجيزة عضو المجلس الأعلى، والمستشارة سهير الكفراوى رئيس قطاع شرق الدلتا أول عضو المجلس الأعلى والمستشار الدكتور حسين مدكور" رئيس قطاع التنفيذ عضو المجلس الأعلى، المستشار عبد الرحيم على رئيس قطاع شمال القاهرة عضو المجلس الأعلى، المستشار زين العابدين على إسماعيل نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفنى، المستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة الأمين العام، والمستشار إيهاب سعيد نائب رئيس الهيئة والأمين العام المساعد لشئون أبنية الهيئة والتعاقدات والمخازن، المستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة والمشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار وليد السيد عنانى الأمين العام المساعد للعلاقات العامة والمتحدث الرسمى باسم الهيئة.



جانب من استقبال رئيس قضايا الدولة لوزير العدل



رئيس قضايا الدولة يستقبل وزير العدل



صورة تذكارية



لقاء اليوم بهيئة قضايا الدولة



وزير العدل ورئيس قضايا الدولة



