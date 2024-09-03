وزيرة التنمية المحلية تشرف على البحث عن ناجين تحت أنقاض عقار مدينة نصر المنهار

كتب على عبد الرحمن

وصلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي موقع العقار المنهار في 30 شارع محمد عبد الهادي بأرض الجولف بحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، للإشراف مع محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة والحماية المدنية وقوات الإنقاذ علي عمليات البحث عن الناجين من سكان العقار المنهار.

وعقب وصول الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي موقع العقار المنهار، استمعت إلي شرح تفصيلي من محافظ القاهرة والقيادات التنفيذية بالمحافظة حول ملابسات وتفاصيل الحادث، حيث تبين أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تلقت بلاغًا بانهيار العقار المكون من أرضي و6 طوابق، وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والقيادات الأمنية برئاسة اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن العقار المنهار مكون من أرضى و6 أدوار متكررة وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها فى عمليات الإنقاذ مع تواجد كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة وسيارات الإسعاف والإطفاء، كما قامت شركات الغاز والكهرباء والمياه بفصل المرافق عن العقار.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم الدفع بمعدات الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للمساعدة فى رفع أنقاض العقار لتسهيل البحث عن الناجين، مشيرًا إلى أن عمليات البحث الجارية أسفرت عن استخراج ثلاث ناجيات من أسفل انقاض العقار المنهار، وتم نقلهم لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، ولا توجد وفيات حتى الآن وما زال البحث جاريًا عن ناجين.

وتشير التحريات الأولية إلى أن سبب انهيار العقار وجود أعمال تشطيبات بالدور الثاني، والعقار صادر له ترخيص عام 1972، ثم تم زيادة دور بترخيص عام 1978.

وقامت وزيرة التنمية المحلية بالإشراف مع محافظ القاهرة علي عمليات إنقاذ بعض سكان العقار المتواجدين تحت الأنقاض ومتابعة أعمال الإنفاذ التي تتم يدوياً حرصاً علي حياة الناجين من السكان.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة وجود أجهزة ومعدات تساعد في عمليات البحث الليلي وتكثيف كل الجهود والامكانيات الممكنة لإنقاذ اي ناجين تحت الأنقاض.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود المضنية التي يبذلها رجال الحماية المدنية لإنقاذ السكان من تحت العقار والحفاظ علي حياة الناجين ، واستخدام أحدث الأجهزة والمعدات للبحث عن ناجيين أسفل الأنقاض.

وأشار إبراهيم صابر إلى أن التقرير المبدئي للجنة الهندسية التي تم تشكيلها لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار أشار إلى عدم تأثر تلك العقارات بحادث انهيار العقار.



اعمال البحث عن ناجين



الاسعاف



البحث عن ناجين



وزيرة التنمية المحلية والمحافظ



وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة



وزيرة التنمية المحلية



وزيرة التنمية المحلية تشرف على عمليات البحث عن ناجين (1)



وزيرة التنمية المحلية تشرف على عمليات البحث عن ناجين



وزيرة التنمية المحلية تشرف على عمليات البحث عن ناجين



وزيرة التنمية المحلية تشرف على عمليات البحث عن ناجين (4)