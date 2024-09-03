نائب محافظ الفيوم يبحث 46 شكوى خلال لقاء خدمة المواطنين

الفيوم رباب الجالي

عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، لقائين لخدمة المواطنين، أحدهما بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى، بحضور هاني رجب رئيس مركز ومدينة أبشواى، بحث خلاله عدد 24 شكوى لأهالي المركز والقرى التابعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما عقد لقاءً آخر لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بحضور خالد فراج رئيس مركز ومدينة الفيوم، بحث خلاله 22 شكوى لأهالي المركز والقرى، وعقب لقاءه بمواطني مركز وقرى الفيوم، عقد اجتماعاً مع عدد من ممثلي المكاتب الهندسية، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بملف التصالح وتسريع وتيرة إنهاء التراخيص.

وفي السياق نفسه، عقد اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، لقاءً لخدمة المواطنين بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بحضور الأستاذ محمد فتحي رئيس المدينة، بحث خلاله 12 شكوى لأهالي المركز والقرى التابعة، كما عقد أحمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة، لقائين لخدمة المواطنين، جاء أحدهما بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، بحضور شيرين محمد رئيس المركز، بحث خلاله عدد 10 شكاوى لمواطني المركز، كما عقد لقاءً آخر بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز، بحث خلاله عدد 12 مطلباً وشكوى لمواطني المركز والقرى التابعة، بحضور ممثلي الجهات المعنية.

الجدير بالذكر، أن مطالب وشكاوى المواطنين التى تم بحثها، شملت توفير مساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلي بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص الأكشاك تبعاً للوائح والشروط المنظمة لذلك.

