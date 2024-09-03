نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لتفعيل مبادرة المنصورة جميلة بشبابها

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا مع الكيانات الشبابية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور عماد الدين عبد الرحيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، و طارق دهب وكيل مديرية الشباب والرياضة، واللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة والدكتورة إيمان سماحة منسق عام المبادرة و هانم التهامي مدير التعاون الدولي ومسئول تنسيق وحدة أيادى مصر.

وقد استهدف الاجتماع تعزيز مساهمات الشباب في المشاركة مع الدولة من خلال مباردة "المنصورة جميلة بشبابها" لتنفيذها بعدد من مدن الدقهلية وذلك فى إطار اهتمام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ودعمه الكامل لمشاركة الشباب مع أجهزة الدولة فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات

وفي بداية الاجتماع نقل "العدل" تحيات "محافظ الدقهلية" علي الجهود والنجاح الذى تم فى تنفيذ المبادرة بمدينة المنصورة فى مرحلتها الأولي. وأضاف العدل: "إننا نسعي لاستغلال هذا النجاح في تنفيذ المبادرة في مراحلها القادمة بباقي مدن المحافظة لتشمل العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية إلى جانب النظافة والتجميل.

وأوضح "العدل" أن المبادرة بشكل عام تستهدف نشر الوعي وتحسين الصورة البصرية للمواطنين ويشارك فيها أكثر من 400 شاب وفتاه من أبناء المنصورة، مؤكدا أن الشباب هم السفراء بين المواطنين لتوضيح المجهود الذى تبذلة الأجهزة التنفيذية لتوصيل رسالة للمواطنين للمشاركة مع اجهزة الدولة في الحفاظ على بلدهم.



