من صالون نفرتيتى الثقافى.. "حواس" يطلق وثيقة عودة الملكة "نفرتيتي" فى 7 سبتمبر

كتب محمد أسعد

في فعالية جديدة تحت عنوان "رحلة البحث عن الملكة نفرتيتي" يستضيف صالون نفرتيتي الثقافي عالم الآثار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق ليكشف عن أسرار رحلة البحث عن مومياء الملكة الجميلة ومقبرتها، ويطلق وثيقة عودة رأس الملكة إلى بلدها الأم مصر، من خلال حوار مفتوح مع جمهور الحاضرين، وتأتي هذه الفعالية تحت رعاية وزارة الثقافة ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، في تمام الساعة السابعة مساء السبت 7 سبتمبر بمركز إبداع قصر الأمير طاز بمنطقة السيدة زينب شارع السيوفية.

ويذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي منذ تأسيسه في مايو 2023 يناقش القضايا المتعلقة بالحضارة المصرية وتراثها الإنساني العظيم من خلال فعاليات شهرية حوارية ومناقشات يديرها الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، نيفين العارف، أماني عبد الحميد، فتحية الدخاخني.