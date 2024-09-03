مصرع مدرس بحقوق طنطا فى حادث على الطريق الزراعى أثناء عودته للإسكندرية

الغربية مصطفى عادل

لقى الدكتور أحمد موسى المدرس بقسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة طنطا، مصرعه إثر تعرضه لحادث أليم بسيارته على طريق طنطا إسكندرية الزراعي، عقب مغادرته للكلية متجها لمنزله بالإسكندرية.

كان المدرس الجامعي قد غادر الكلية بعد الانتهاء من أداء عمله، متجها لمدينة الاسكندرية محل اقامته، وأثناء قيادته للسيارة تعرض لحادث أدى لوفاته.

ونعت الكلية برئاسة الدكتور اسامة أحمد عميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس، المدرس بالكلية، داعين الله تعالى أن يلهم اهله الصبر والسلوان.