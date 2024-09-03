اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة آخرين سقطوا فى بالوعة صرف صحى بأبو النمرس

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 07:28 م
مصرع شخص وإصابة آخرين سقطوا فى بالوعة صرف صحى بأبو النمرس بالوعة ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى أحد الأشخاص الثلاثة الذين سقطوا فى بالوعة صرف صحي بقرية فى أبو النمرس مصرعه، بينما أصيب الآخرين، وتم نقلهما إلى مستشفى أبو النمرس لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد سقوط 3 أشخاص،  ببالوعة صرف صحى فى قرية تابعة لمركز أبو النمرس.


انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن 3 أشخاص سقطوا في البالوعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ والحماية المدنية لإنقاذهم، حيث لقى أحد الضحايا مصرعه، بينما أصيب الآخرين، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.


وجاري تكثيف التحريات، والاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 







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ابو النمرس

امن الجيزة




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