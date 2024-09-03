مسؤول فلسطينى: التردى البيئى فى غزة يهدد بانتشار واسع للوبائيات بالقطاع

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قال مدير قسم مراقبة المياه في وزارة الصحة الفلسطينية، سعيد العكلوك، إن التردي البيئي في قطاع غزة يهدد بانتشار واسع للوبائيات في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف العكلوك -في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث)، اليوم الثلاثاء أن الكم الهائل من الأعداد المصابة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة ينذر بمزيد من انتشار حالات الإصابة الخاصة به، محذرا من أن عوامل انتشار الوباء متوفرة بالكامل بالقطاع في ظل استمرار العدوان الغاشم.



وشدد على ضرورة الإيقاف الفوري للإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة وإيجاد حلول سريعة وبديلة لتوفير مياه نظيفة ومعقدة، فضلا عن توفير أماكن لتصريف المياه العادمة بعيدا عن مصادر مياه الشرب.