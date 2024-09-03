محافظ قنا يتفقد منطقة إسكان بديل العشوائيات بالترعة الضمرانية ويستمع للأهالى

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، منطقة إسكان بديل العشوائيات بمنطقة الترعة الضمرانية بمدينة نجع حمادى، وذلك لدراسة فرص تطوير المنطقة بالكامل وتوفير الخدمات التى تحتاجها، واستمع إلى مطالب عدد من الأهالي.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا، بضرورة سرعه تطوير المنطقة عمرانيا مع إجراء الصيانات اللازمه للعمارات السكنية و توفير ما ينقص المنطقة من خدمات عمرانيه واجتماعية، مطالبا الأهالى ضرورة سداد الإيجارات بشكل دورى وعدم التأخير فى السداد.

وأشار عبد الحليم، إلى انه جارى تخصيص مسجد على مساحة 100 متر، فضلا عن تخصيص قطعه أرض لإقامة مركز شباب ضمن مشروعات المرحلة الثانية من حياة كريمة، مكلفا رئيس المدينة بتشكيل اتحاد شاغلين، وفتح حوار مجتمعى على أن تمثل كل عمارة سكنية بشخص يتولى مسؤلية عرض احتياجات ومطالب الأهالى من خلال اجتماع دورى ثم يتم عرضها على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.