محافظ قنا يتفقد عددا من القطاعات الخدمية خلال جولته في فرشوط

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، عددًا من القطاعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة فرشوط، للوقوف على مستوى وجودة الخدمات، والتأكد من توافرها أمام المواطنين.

يأتى ذلك في إطار متابعته الميدانية المستمرة والمكثفة علي جميع القطاعات الخدميه، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعزت قناوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، ومحمد عزت القاضي، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة برنامج تنمية صعيد مصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل محافظ قنا جولته، بتفقد المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، واستمع إلي شرح تفصيلي عن آلية العمل بالمركز وكيفية حصول المواطن على الخدمة من خلال نظام الشباك الواحد، مشيدا بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الإعتماد على الأنظمة الإلكترونية لتنظيم تقديم الخدمات للجمهور دون تزاحم.

وتفقد عبدالحليم، مستشفي فرشوط المركزي، بطاقة 78 سرير، للاطمئنان على جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى وحسن معاملتهم وأعمال النظافة داخل المستشفى، حيث تفقد قسم الإستقبال والطوارئ، ووحدة الإطفال المبتسرين التي تضم 12 حضانه، ومعمل التحاليل الطبية، وقسم الأشعة، ووحدة الغسيل الكلوي.

وواصل محافظ قنا، جولته بتفقد الأعمال الإنشائية لكوبري فرشوط العلوي، الذي يجرى تنفيذه بطول 570 متر تحت إشراف جهاز تعمير جنوب الصعيد، موجها بالالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية الموضوعة للانتهاء من المشروع، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.

واختتم محافظ قنا جولته الميدانية، بتفقد مشروع سوق فرشوط النموذجى، والذى يضم 140 باكية، وذلك للقضاء على الأسواق العشوائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتطوير المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، والاستثمار الأمثل للمنشآت والمواقع غير المستغلة بما يلبي احتياجات المواطنين، موجها بنقل كافة بائعي الاسماك داخل السوق، والاهتمام بالمظهر الحضاري للمدينة.

وأكد محافظ قنا، استمرار المتابعة الميدانية، والجولات التفقدية لجميع القطاعات الخدمية المختلفة بالمحافظة، للتأكد من مدى جاهزيتها ومستوى الخدمات المقدمة بها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى القطاعات.