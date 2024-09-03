اليوم السابع
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محافظ سوهاج يأمر بإزالة سور مخالف قائم من 87 سنة فى طهطا.. صور

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 03:57 م
محافظ سوهاج يأمر بإزالة سور مخالف قائم من 87 سنة فى طهطا.. صور الشارع محل الإزالة
سوهاج محمود مقبول

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وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بإزالة تعدٍ على الشارع يتمثل في سور من الصاج بطول 90 مترا، والذى كان قائمًا منذ حوالي 87 سنة، وذلك استجابة سريعة لشكوى من أهالي أحد الشوارع الرئيسية بمدينة طهطا.

 

كلف المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بضرورة إجراء معاينة فورية على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة التعدي، وإعادة تأهيل المنطقة بشكل حضاري.

 

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، تحت إشراف رئيسها عامر عوض، بتنفيذ الإزالة بالطريق الإداري، حيث تم توسيع الشارع من 6 متر إلى 8 متر لتسهيل حركة المرور والنقل والمشاة، وتقليل التكدس. كما شمل التطوير تركيب بلاط الإنترلوك ضمن خطة المركز لتحسين البنية التحتية في المنطقة، ودعم المحلات التجارية، بما يتماشى مع خطة المحافظة لإعادة تنظيم وتطوير الشوارع.

أعمال التوسعة والأزالة
أعمال التوسعة والأزالة

 

السور أثناء عملية الأزالة
السور أثناء عملية الأزالة

 

السور الصاج المراد إزالته
السور الصاج المراد إزالته

 

الشارع محل الأزالة
الشارع محل الأزالة

 

المعدات تنفذ الإزالة
المعدات تنفذ الإزالة

 

فتح الشارع
فتح الشارع

 

مجلس المدينة يتابع التنفيذ
مجلس المدينة يتابع التنفيذ

 







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