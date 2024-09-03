اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 03:23 م
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محافظ دمياط يجرى مقابلات شخصية للمتقدمين لوظائف رؤساء ونواب وحدات محلية

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024 02:53 م
محافظ دمياط يجرى مقابلات شخصية للمتقدمين لوظائف رؤساء ونواب وحدات محلية جانب من المقابلات
دمياط معتز الشربيني

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أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، مقابلات شخصية، للمتقدمين لشغل وظائف رؤساء وحدات محلية "مركز ومدينة" ونواب رئيس وحدة محلية لمركز ومدينة، ووحدة محلية لمدينة، حيث جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

هذا وتأتى تلك المقابلات طبقًا للإعلان الداخلى الذى تم نشره الشهر الماضى عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط، وسيتم الاخيار طبقًا للشروط المُعلن عنها، والتى تضمنت أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى مناسب ، لديه خبرة مناسبة لشغل الوظيفة المتقدم عليها، اجتياز المقابلة الشخصية لشغل الوظيفة.

وأشار محافظ دمياط إلى أن المحافظة تحرص على اختيار الكفاءات المناسبة لشغل تلك الوظائف، وذلك لضخ دماء جديدة بقطاع العمل المحلى بما يساهم فى الارتقاء بالمنظومة بكافة ملفات عمل الوحدات و كذلك الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.







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