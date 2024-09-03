محافظ بورسعيد يُكرم أوائل المراحل التعليمية المختلفة.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

كرم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، أوائل المرحلة الثانوية "العام والفني والتجاري والأزهري" علي مستوي المحافظة، بحضور لفيف من قيادات الأزهر والتربية والتعليم ، وأولياء أمور الطلبة والطالبات.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال كلمته، ضرورة ترك الطالب لتحديد مصيره دون إجبار من الأب أو الأم، حتي يستطيع تحقيق حلمه بتفوق ونجاح، موضحاً أن المحافظة توفر كافة إمكانياتها للطلبة والطالبات المتفوقين.

وقدم اللواء محب حبشي، شهادات التقدير لجميع الأوائل في المرحلة الثانوية بكافة أقسامها، وحافز مادي علي تفوقهم ووصولهم إلى هذه الدرجات.

وسادت حالة من الفرحة بين الحضور من أولياء الأمور والقيادات التعليمية لتكريم الأوائل، والتقطوا صوراً تذكارية.



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